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Головин, получивший повреждение в матче Лиги 1, будет готов к матчу с «Шахтёром» в ЛЧ

Головин, получивший повреждение в матче Лиги 1, будет готов к матчу с «Шахтёром» в ЛЧ
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Полузащитник «Монако» Александр Головин, получивший повреждение в матче с «Лорьяном» (0:1), будет готов к матчу Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Главный тренер монегасков Нико Ковач сообщал, что повреждение Головина выглядит «не очень хорошо». «Он получил сильный удар по верхней части бедра. Посмотрим, насколько серьёзная степень повреждения. Головин — важный игрок для «Монако». Если состояние Александра не будет вызывать опасений, он сыграет с «Шахтёром». Мы не будем рисковать», — заявлял специалист.

Напомним, 17 августа «Монако» проведёт первый матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром». Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако). Начало матча — в 22:00 мск.

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