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Слуцкий: когда пропустили гол, был большой соблазн, чтобы бросить вёсла

Слуцкий: когда пропустили гол, был большой соблазн, чтобы бросить вёсла
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«Я считаю, что мы на протяжении первого тайма доминировали. Создавали не могу сказать, что огромное количество моментов, но подходов, давление, каких-то эпизодов. Поэтому первый тайм, за исключением забитых мячей, достаточно качественный. Во втором тайме пошла качельная игра, это не мудрено, всё-таки я очень переживал за состояние. Потому что мы два дня назад играли 120 минут на тяжёлом поле. И сегодня опять играли.

Когда пропустили гол, был большой соблазн на то, чтобы бросить вёсла. Но в этом плане команда демонстрирует практически в каждой игре характер, и сегодня мы смогли переломить ход неудачно складывающегося матча, сравнять счёт. Несмотря на обильное утомление, всё равно пытались до конца атаковать и реализовать мини-шансы, которые у нас могли возникнуть», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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