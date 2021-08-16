Пике: некоторые футболисты «Барселоны» чувствуют себя обманутыми Бартомеу

Защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил действующего президента каталонского клуба Жоана Лапорту с экс-президентом команды Хосепом Бартомеу.

«У меня больше чувств к Лапорте, чем к Бартомеу. Некоторые игроки чувствуют себя обманутыми Бартомеу. С Жоаном дела обстоят лучше. Он наводит порядок, снова появляются иерархии, которых в прошлом не хватало», — приводит слова Пике Sport.es.

Напомним, что Бартомеу был уволен из «Барселоны» осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб. 1 марта Бартомеу был арестован после обысков в офисе «Барселоны» в связи с деятельностью каталонского клуба в соцсетях. Позже Бартомеу временно отпустили на свободу.