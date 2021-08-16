Пике: некоторые футболисты «Барселоны» чувствуют себя обманутыми Бартомеу
Поделиться
Защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил действующего президента каталонского клуба Жоана Лапорту с экс-президентом команды Хосепом Бартомеу.
«У меня больше чувств к Лапорте, чем к Бартомеу. Некоторые игроки чувствуют себя обманутыми Бартомеу. С Жоаном дела обстоят лучше. Он наводит порядок, снова появляются иерархии, которых в прошлом не хватало», — приводит слова Пике Sport.es.
Напомним, что Бартомеу был уволен из «Барселоны» осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб. 1 марта Бартомеу был арестован после обысков в офисе «Барселоны» в связи с деятельностью каталонского клуба в соцсетях. Позже Бартомеу временно отпустили на свободу.
Новость по темеЭкс-президент «Барселоны» Бартомеу обвинил Лапорту в бездействии
Комментарии
- 16 августа 2021
-
04:19
-
03:58
-
03:28
-
01:16
-
00:57
-
00:48
-
00:44
-
00:27
-
00:17
-
00:04
- 15 августа 2021
-
23:54
-
23:33
-
23:26
-
23:20
-
23:13
-
23:10
-
23:03
-
23:00
-
22:57
-
22:55
-
22:44
-
22:41
-
22:38
-
22:36
-
22:28
-
22:00
-
21:55
-
21:54
-
21:40
-
21:39
-
21:31
-
21:02
-
20:51
-
20:43
-
20:41
Партнерский контент