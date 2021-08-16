Диего Симеоне: очень трудно понять, что является игрой рукой, а что нет

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу на старте нового сезона чемпионата Испании. В матче 1-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Сельту» со счётом 2:1.
«Мы провели очень хорошую игру. В первом тайме мы контролировали игру. Мы создали много трудностей для команды, которая играет очень хорошо. Темп, с которым проходила игра, был очень высоким. Это меня очень радует. На днях мы встречались с судьями, и очень трудно понять, что является игрой рукой, а что нет, но я всё ещё считаю, что VAR очень хорош», — приводит слова Симеоне Marca.
Напомним, «Атлетико» в 38 матчах набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Сельта» в прошлом сезоне набрала 53 очка и финишировала восьмой. В тройку лидеров вошли «Реал» (84) и «Барселона» (79).
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