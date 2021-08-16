«Челси» отдаст американца Миазгу в аренду «Алавесу»
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Американский защитник «Челси» Мэттью Миазга продолжит карьеру в Испании. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «Алавес» согласовал аренду 26-летнего футболиста. Ранее игрок уже уходил в аренду в «Витесс» (Нидерланды), «Нант» (Франция), «Рединг» (Англия) и «Андерлехт» (Бельгия).
В минувшем сезоне Миазга провёл 33 матча за «Андерлехт», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Миазга перешёл в «Челси» в 2016 году, однако провёл за главную команду два матча. Контракт американского защитника с клубом действует до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 3 млн.
В прошедшем сезоне чемпионата Испании «Алавес» с 38 очками занял 16-е место.
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