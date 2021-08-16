Д. Рейна: Холанд может стать одним из лучших игроков в истории футбола

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна поделился мнением о товарище по команде Эрлинге Холанде.



«Он продолжает совершенствоваться. Кажется, каждый день он находит что-то новое и привносит это в свою игру. Трудно сказать, существует ли предел его возможностям. Он может быть ещё лучше, он может быть по-настоящему потрясающим. Я имею в виду, он уже является таковым. Холанд может стать одним из лучших игроков в истории футбола», — приводит слова Рейны Fox Sports.



Напомним, накануне дортмундская «Боруссия» разгромила франкфуртский «Айнтрахт» в матче 1-го тура Бундеслиги со счётом 5:2. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Холанд оформил дубль и отдал две результативные передачи в этой встрече.

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