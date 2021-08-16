Александр Зинченко прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал поражение в матче первого тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 0:1. Украинец вышел на поле на 79-й минуте.

«Не тот результат, которого мы желали, но впереди ещё много матчей. Я был рад вновь увидеть наших болельщиков на выезде! Вперёд, «Манчестер Сити»!» — написал Зинченко.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко.

Единственный гол в матче забил Сон Хын Мин. На 55-й минуте кореец получил передачу на правом фланге, сместился в центр и нанёс обводящий удар в дальний угол ворот Эдерсона.

Во втором туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Норвич Сити». Эта игра состоится 21 августа. На следующий день «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном».

Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»