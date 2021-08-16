Погба решил перейти в «Реал» следующим летом на правах свободного агента

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил доработать до конца контракт с английским клубом, сообщает Daily Star. По данным источника, француз не будет пытаться покинуть команду уже этим летом, а вместо этого уйдёт из «Манчестер Юнайтед» через год в качестве свободного агента. После этого полузащитник намеревается присоединиться к «Реалу».

Ранее неоднократно сообщалось о желании Погба покинуть «МЮ», а «Реал» назывался в качестве основного претендента. Утверждалось, что француз хочет поработать со своим соотечественником Зинедином Зиданом. Правда, Зидан уже покинул «Реал».

Примечательно, что в «Реал» следующим летом может перейти ещё один француз, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Он также станет свободным агентом, если не продлит контракт с парижанами.