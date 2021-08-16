«Балтика» объявила об уходе генерального директора клуба

«Балтика» объявил об уходе Тажутдина Качукаева с поста генерального директора клуба.



«В связи со сложившимися личными обстоятельствами наш клуб покидает генеральный директор Тажутдин Нажмутдинович Качукаев. Мы благодарим Тажутдина Нажмутдиновича за проделанную работу на посту генерального директора футбольного клуба «Балтика» и желаем ему успехов в дальнейшем продолжении карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы «Балтики».

Калининградская «Балтика» в шести матчах набрала пять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является московское «Торпедо» (16). В следующем туре ФНЛ «Балтика» сыграет с «КАМАЗом». Встреча состоится 21 августа.