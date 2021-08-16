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Мбаппе попросит президента «ПСЖ» начать переговоры по трансферу в «Реал»

Мбаппе попросит президента «ПСЖ» начать переговоры по трансферу в «Реал»
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе намеревается перейти в «Реал» в нынешнее трансферное окно, утверждает журналист Жозеп Педрероль. По данным источника, Мбаппе хочет, чтобы трансфер состоялся уже в ближайшее время.

При этом француз не собирается делать громкие заявления через прессу. Вместо этого он хочет встретиться с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и попросить его начать переговоры по трансферу.

Более того, Мбаппе хотел уйти из «ПСЖ» и до перехода в команду аргентинского форварда Лионеля Месси. А переход экс-капитана «Барселоны» не изменил настроение француза. При этом Мбаппе хорошо относится к Месси и считает его фантастическим игроком, но всё равно хочет перейти в «Реал».

Нынешний контракт французского форварда с «ПСЖ» истекает следующим летом.

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Источник: Мбаппе не намерен подписывать 6-летний контракт с «ПСЖ»
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