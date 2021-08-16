Агент Сафонов: как можно вызвать Дзюбу? Сам Семак говорит, что у него многие лучше Артёма

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, поделился мнением о списке игроков, вызванных в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.
«Думаю, Гильерме отцепится от сборной и останутся Дюпин, Песьяков и Максименко. Александр сейчас регулярно играет в «Спартаке», Сафонов же сидит на лавке в «Краснодаре».
Что касается Дзюбы, он без проблем может вернуться в сборную. Если он начнёт забивать. Помните, Артём уходил в «Арсенал», начал забивать и вернулся. Ни один тренер не враг себе, тренеру важен результат. Все отношения между собой должны уходить в сторону. Если бы Дзюба сейчас забил три мяча «Локомотиву» и Карпин его не вызывал — не поверю. Как сейчас можно его вызвать, если Семак говорит, что у него в команде многие выглядят лучше и Ерохин больше забивает? Давайте называть вещи своими именами, тут ничего личного», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 16 августа 2021
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