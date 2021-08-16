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У «Локомотива» наибольшее представительство в сборной России

У «Локомотива» наибольшее представительство в сборной России
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Сразу пять представителей «Локомотива» были вызваны в сборную России на сентябрьские матчи. «Локомотив» получит наибольшее представительство в национальной команде.

На втором месте по количеству вызванных в сборную игроков — «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Эти клубы отправят в сборную по четыре футболиста.

Если говорить о российских легионерах, то в сборную были вызваны лишь четыре футболиста, выступающих за границей, это Алексей Миранчук из «Аталанты», Фёдор Кудряшов, представляющий «Антальяспор», Александр Головин, выступающий за «Монако», и Денис Черышев из «Валенсии».

В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.

Напомним, Валерий Карпин возглавил сборную России после Евро-2020.

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