Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гильерме отреагировал на возвращение в сборную России

Гильерме отреагировал на возвращение в сборную России
Комментарии

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме отреагировал на вызов в сборную России. Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин обнародовал список игроков, вызванных на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. В сборную, помимо Гильерме, были вызваны вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, голкипер «Спартака» Александр Максименко и Сергей Песьяков из «Ростова».

«Очень рад снова быть в сборной. Спасибо за эту возможность и доверие!» — написал Гильерме в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Гильерме.

Гильерме вызывался в сборную и ранее, но на чемпионат Европы бывший наставник сборной России Станислав Черчесов вратаря «Локомотива» не взял. Сам Гильерме говорил, что не понимает решение тренера.

Новость по теме
Назван список игроков, вызванных в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021