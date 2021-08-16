Гильерме отреагировал на возвращение в сборную России
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Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме отреагировал на вызов в сборную России. Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин обнародовал список игроков, вызванных на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. В сборную, помимо Гильерме, были вызваны вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, голкипер «Спартака» Александр Максименко и Сергей Песьяков из «Ростова».
«Очень рад снова быть в сборной. Спасибо за эту возможность и доверие!» — написал Гильерме в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Гильерме.
Гильерме вызывался в сборную и ранее, но на чемпионат Европы бывший наставник сборной России Станислав Черчесов вратаря «Локомотива» не взял. Сам Гильерме говорил, что не понимает решение тренера.
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