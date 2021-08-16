Смородская: не вижу кандидатов, кроме Гильерме. Он заслужил своё место в воротах сборной

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала вызов в сборную России вратаря «железнодорожников» Маринато Гильерме.

«Я не вижу кандидатов кроме Гильере. Маринато заслужил своё место в воротах сборной России. И вообще, я рада за всех игроков «Локомотива», которые получили вызов в сборную.

Что касается Дзюбы, то его возвращение в сборную может состояться. На данный момент ничего трагического не произошло, абсолютно ничего. Смолова не вызывали, потом опять начали, может быть, у Артёма будет так же. Сможет ли Смолов стать лидером сборной в атаке? Карпин рассчитывает на это, посмотрим получится ли у Фёдора сделать это», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.