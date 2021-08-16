Валерий Карпин: напрягает отсутствие первого номера в сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал обнародование списка игроков, вызванных в национальную команду на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

«Общался со всеми игроками. Последней фразой со всеми было: «наше общение ничего не значит». Гарантий никому не давал. В списке могут быть изменения, как в плюс, так и в минус.

Вратарей выбирал Кафанов. Он уверен в тех, кто вызван. Со всеми он общался. Слов Кафанова мне достаточно.

Возможно, кого-то в списке не хватает, но это вкусовщина. Лантратов есть в списке, Сафонов, Кержаков. Но Сафонов не играл последний матч. Я ориентируюсь на мнение Кафанова.

Меня очень многие вещи напрягают. Отсутствие первого номера — одна из них. Нельзя сказать, что у нас появился безоговорочный первый номер», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.