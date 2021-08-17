ЦСКА готов отпустить Николу Влашича в аренду за € 10 млн

Стал известны условия московского ЦСКА, при которых они готовы отпустить в другой клуб 23-летнего хорватского атакующего полузащитника Николу Влашича. Об этом информирует журналист SportItalia Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».
Как отмечает источник, армейцы готовы отпустить игрока в аренду с опцией выкупа, если интересующийся футболистом клуб готов заплатить за аренду Влашича не менее € 10 млн. При этом, это должна быть аренда с опцией выкупа, согласно которой общая сумма трансфера составит около € 25 млн.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
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