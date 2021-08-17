Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Галатасарая» получил красную карточку за нанесение двух ударов по лицу одноклубника

Игрок «Галатасарая» получил красную карточку за нанесение двух ударов по лицу одноклубника
Комментарии

Вчера, в понедельник, 16 августа, в Гиресуне (Турция) на стадионе «Ататюрк» состоялся матч первого тура турецкой Суперлиги, в котором новичок чемпионата «Гиресунспор» принимал на своём поле «Галатасарай». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 0:2.

Однако примечательна эта игра стала не столько забитыми голами, сколько произошедшим эпизодом между футболистами «Галатасарая». На 63-й минуте бразильский защитник гостей Маркан вступил в перепалку со своим одноклубником – турецким полузащитником Керемом Актюркоглу, нанеся ему два удара по лицу. Арбитр встречи воспользовался VAR и рассмотрел этот инцидент, показав бразильцу прямую красную карточку, тем самым уровняв составы команд.

Напомним, что в прошлом сезоне «Галатасарай» занял второе место в чемпионате Турции, набрав 84 очка в 40 турах и уступив чемпиону – «Бешикташу» лишь по дополнительным показателям. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов турецкий клуб по итогам двух встреч уступил нидерландскому ПСВ (2:7 общ.).

Новость по теме
«Галатасарай» попросил Фалькао и Фегули найти себе новые команды. Клуб не готов им платить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021