Игрок «Галатасарая» получил красную карточку за нанесение двух ударов по лицу одноклубника

Вчера, в понедельник, 16 августа, в Гиресуне (Турция) на стадионе «Ататюрк» состоялся матч первого тура турецкой Суперлиги, в котором новичок чемпионата «Гиресунспор» принимал на своём поле «Галатасарай». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 0:2.



Однако примечательна эта игра стала не столько забитыми голами, сколько произошедшим эпизодом между футболистами «Галатасарая». На 63-й минуте бразильский защитник гостей Маркан вступил в перепалку со своим одноклубником – турецким полузащитником Керемом Актюркоглу, нанеся ему два удара по лицу. Арбитр встречи воспользовался VAR и рассмотрел этот инцидент, показав бразильцу прямую красную карточку, тем самым уровняв составы команд.



Напомним, что в прошлом сезоне «Галатасарай» занял второе место в чемпионате Турции, набрав 84 очка в 40 турах и уступив чемпиону – «Бешикташу» лишь по дополнительным показателям. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов турецкий клуб по итогам двух встреч уступил нидерландскому ПСВ (2:7 общ.).

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