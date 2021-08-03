«Галатасарай» попросил Фалькао и Фегули найти себе новые команды. Клуб не готов им платить

Президент «Галатасарая» Бурак Элмас сообщил, что клуб намерен расстаться с нападающим Радамелем Фалькао и полузащитником Софьяном Фегули.



«Я встретился с Фалькао и Фегули. Они здорово нам помогали, но с учётом нашей новой финансовой стратегии и уровня их зарплат мы просто не сможем платить им в дальнейшем. Поэтому мы выразили желание, чтобы они нашли себе новый клуб. Надеюсь, Фалькао и Фегули это сделают. Мы хотим расстаться в хороших отношениях. Это решение руководства. У главного тренера может быть другой взгляд на ситуацию», — приводит слова Элмаса Sabah.



35-летний Фалькао выступает за «Галатасарай» с 2019 года. 31-летний Фегули защищает цвета турецкого клуба с 2017-го.

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