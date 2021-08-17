«Что Саша может показать за пять минут?!» Первый тренер Соболева – о невызове в сборную

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал невызов форварда в сборную России.
«Не скажу, что Саша стал играть хуже. Не знаю, что у него с тренировками, но что он может показать, когда он выходит на пять минут в последней игре?! Перед этим вышел на 15 минут. Какой спад?! На предсезонном турнире он признавался лучшим игроком. Чтобы что-то показывать, нужен тайм или 30 минут. За 15 минут что он покажет?
Невызов в сборную, возможно, связан с видением Карпина. Заболотный вообще не играет, а Валерий Георгиевич его вызывает. Лучше он Саши или нет – говорить не буду. Может быть, новый тренер пытается строить игру без высоких форвардов, Артёма Дзюбы тоже нет в составе.
Если Соболеву будут давать время – он покажет себя. Саша не разучился играть, желания меньше не стало. У него будет возможность вернуться в сборную, всё будет нормально», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 17 августа 2021
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