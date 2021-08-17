Киевское «Динамо» и «Сампдория» разорвали соглашение по трансферу Супряги

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга отдалился от перехода в «Сампдорию». Об этом сообщил портал Tuttomercatoweb. Клубы разорвали соглашение об аренде 21-летнего футболиста с правом выкупа.
16 августа владелец «Сампдории» Массимо Ферреро провёл переговоры с президентом «Динамо» Игорем Суркисом. Новой договоренности между клубами не появилось.
Напомним, «Сампдория» заняла 9-е место в Серии А в прошлом сезоне.
До этого сообщалось, что 21-летний украинский футболист в ближайшее время перейдёт в «Сампдорию» на правах аренды за € 1,5 млн. Соглашение будет рассчитано до 2026 года.
Супряга — воспитанник футбольной академии «Днепра». Футболист выступает за киевское «Динамо» с 2018 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 17 матчах украинской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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