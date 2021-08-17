Нападающий «Челси» Абрахам перешёл в «Рому»

Нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам стал игроком римской «Ромы», информирует официальный сайт «аристократов».

Ранее СМИ сообщали, что «Рома» должна заплатить «Челси» € 40 млн за Абрахама. При этом у лондонского клуба будет опция обратного выкупа игрока за € 80 млн, которая имеет срок действия до июня 2023 года.

В сезоне-2020/2021 на счету Абрахама 32 встречи за «Челси» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 12 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

Накануне, 14 августа, было объявлено об уходе нападающего «Ромы» Эдина Джеко. Боснийский ветеран перешёл в «Интер», подписав контракт на два года. Абрахам стал одноклубником бывшего форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова. Экс-нападающий российского клуба перебрался в «Рому» из «Дженоа».