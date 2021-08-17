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Представитель «Спартака»: основания стороны Газизова о переносе надуманы, там три строчки

Представитель «Спартака»: основания стороны Газизова о переносе надуманы, там три строчки
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Татьяна Завьялова, представитель «Спартака» в суде с Шамилем Газизовым, рассказала о деталях судебных разбирательств между клубом и его бывшим генеральным директором.

«Сегодня мы рассчитывали на решение суда, но нельзя оставить представителя Газизова без права ознакомления с документами. Основания надуманные, там всего три строчки, читать около трёх минут. Они долго настаивали на том, что общество со всеми расстаётся именно так. Документы опровергают эту позицию, видимо, им нужно подумать, чтобы сформировать что-то новое. Суд дал им такую возможность, будем ждать 24 августа.

Заранее отправлять такие документы мы не имеем права. Документы содержат коммерческую тайну и касаются третьих лиц. Мы уважаем генеральных директоров и не можем пересылать документы по почте. Газизов мог его отдать кому угодно, могло последовать разглашение.

Эти документы известны его представителям. Не думаю, что они увидят что-то новое. Документы находятся в материалах дела, но мы решили доложить и этот пакет. Нам нечего скрывать, мы решили открыть весь список», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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