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Защитник «Уфы» подарил футболку болельщице, раздевшейся до нижнего белья

Защитник «Уфы» подарил футболку болельщице, раздевшейся до нижнего белья
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Защитник футбольного клуба «Уфа» Мориц Бауэр отреагировал на просьбу болельщицы, которая во время матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» разделась до нижнего белья и просила у футболиста подарить ему футболку.

«Во время матча «Уфа» — «Локомотив» на «BetBoom Арене» была замечена необычная болельщица. Девушка разделась до белья, чтобы попросить футболку защитника нашей команды Морица Бауэра. Сперва фанатка находилась на трибуне в шортах и топике, а затем осталась в одном белье. Девушка показала плакат-обращение к Бауэру. «Бауэр, подари футболку, а то холодно», — говорилось на плакате. Яркую представительницу женского сектора зовут Азалия. Мориц по достоинству оценил смелый поступок девушки и сегодня перед утренней тренировкой от всей команды вручил ей свою именную футболку», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Фото: митрий Голубович, «Чемпионат»

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