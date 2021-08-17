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Анчелотти прокомментировал слухи о возвращении Роналду в «Реал»

Анчелотти прокомментировал слухи о возвращении Роналду в «Реал»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном возвращении Криштиану Роналду. Ранее в испанских СМИ сообщили, что итальянский специалист хочет видеть игрока «Ювентуса» в своей команде.

«Криштиану — легенда «Реала», я очень люблю его. Но я никогда не планировал его обратный трансфер. Мы смотрим вперёд», — написал Анчелотти в «Твиттере».

Напомним, Анчелотти и Роналду уже пересекались в «Реале». Во времена совместной работы они выиграли Лигу чемпионов в сезоне-2013/2014.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» всё ещё рассматривает возможность продажи Роналду этим летом. В руководстве туринского клуба считают, что его уход может положительно повлиять на положение команды. «Ювентус» понимает важность португальца, но его уход сэкономит значительную сумму для проведения реформ, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в «Ювентус».

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