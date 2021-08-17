Форвард «Севильи» Рони Лопеш перешёл в «Олимпиакос»

Нападающий «Севильи» Рони Лопеш перешёл в «Олимпиакос» на правах аренды, сообщается на официальном сайте греческого клуба.



Арендное соглашение 25-летнего футболиста с «Олимпиакосом» рассчитано до конца сезона-2021/2022. После завершения срока действия соглашения греческий клуб может выкупить трансфер Лопеша за € 12,5 млн.



Лопеш перешёл в «Севилью» из «Монако» в августе 2019 года. В прошлом сезоне нападающий выступал за «Ниццу» на правах аренды. Лопеш принял участие в 28 матчах чемпионата Франции и забил три гола. Ранее форвард выступал в составе таких клубов, как «Манчестер Сити» и «Лилль». В 2014 году Лопеш вместе с «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Футбольной лиги, а в сезоне-2017/2018 вместе с «Монако» стал финалистом Кубка французской лиги.

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