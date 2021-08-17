Кассано: Жоржиньо согласен — будет скандал, если «Золотой мяч» получит он, а не Месси

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано рассказал, как разговаривал с полузащитником «Челси» Жоржиньо о премии «Золотой мяч».
«Помните, я сказал, что у любого журналиста, проголосовавшего за Жоржиньо, нужно будет отобрать лицензию? После этого я шёл по Форментере со своей семьёй, и вдруг меня коснулся незнакомец. «Антонио, ты молодец!» — сказал он. Я обернулся, чтобы спросить, кто он, а парень снял очки и маску, и это оказался Жоржиньо!
Я сказал ему: «Жоржи, ты веришь то, что разразится скандал, если они отдадут «Золотой мяч» тебе, а не Месси?» Он ответил, что абсолютно согласен со мной — Месси всегда должен побеждать.
Теперь я ещё больше восхищаюсь Жоржиньо. Мы разговаривали по меньшей мере полтора часа. Он невероятный парень, очень умный, скромный и вежливый», — цитирует Кассано Football Italia.
Напомним, в минувшем сезоне Жоржиньо в составе «Челси» выиграл Лигу чемпионов. В финале синие переиграли «Манчестер Сити» (1:0). Летом 29-летний хавбек добавил к этому трофей чемпионата Европы, где он со сборной Италии в решающем матче одолел Англию в серии пенальти (1:1, 3:2 пен.).
- 17 августа 2021
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