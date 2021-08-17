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Роналду сделал заявление на фоне слухов об уходе из «Ювентуса»

Роналду сделал заявление на фоне слухов об уходе из «Ювентуса»
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Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» сделал заявление по поводу трансферных слухов.

«Любой, кто меня знает, знает и то, насколько я сосредоточен на своей работе. Меньше слов и больше дела — это мой девиз с самого начала моей карьеры. Однако с учётом всего, что было сказано и написано за последнее время, я должен изложить свою позицию. Легкомысленное освещение моего будущего в СМИ является неуважением ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и персоналу. Причём большим неуважением, чем неуважением ко мне как к человеку и как игроку.

Моя история в «Реале» уже написана. Написана словами и цифрами, трофеями и титулами, в видеозаписях и в заголовках. Она есть как в музее на стадионе Бернабеу, так и в памяти каждого фаната клуба. И помимо того, что я достиг, я знаю, что за эти девять лет испытывал глубокую привязанность и уважение к «Реалу». Привязанность и уважение я сохраняю по сей день и всегда буду лелеять. Я знаю, что болельщики «Реала» будут и дальше хранить мой образ в своих сердцах, а они будут в моём.

Помимо эпизода из Испании, часто появлялись новости и истории, связывающие меня с рядом клубов из самых разных лиг, и никто никогда не беспокоился о том, чтобы попытаться выяснить настоящую правду. Сейчас я нарушаю своё молчание, чтобы сказать, что не могу позволить людям продолжать эксплуатировать моё имя. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться. Всё остальное? Всё остальное — просто разговоры», — написал Роналду.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» всё ещё рассматривает возможность продажи Роналду этим летом. Одним из основных претендентов на португальца назывался «Реал».

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