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Результаты жеребьёвки Кубка африканских наций — 2021

Результаты жеребьёвки Кубка африканских наций — 2021
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Сегодня, 17 августа, прошла жеребьёвка Кубка африканских наций 2021 года.

  • Группа А: Камерун, Буркина-Фасо, Эфиопия, Кабо-Верде.
  • Группа B: Сенегал, Зимбабве, Гвинея, Малави.
  • Группа C: Марокко, Гана, Коморские острова, Габон.
  • Группа D: Нигерия, Египет, Судан, Гвинея-Бисау.
  • Группа E: Алжир, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар.
  • Группа F: Тунис, Мали, Мавритания, Гамбия.

В плей-офф Кубка пройдут команды, занявшие в группах первое и второе места, плюс четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Кубок африканских наций пройдёт с января по февраль 2022 года. Изначально турнир был перенесён с июля 2021 года из-за летнего сезона дождей в Камеруне.

Действующим победителем Кубка африканских наций является национальная команда Алжира, которая в финале турнира в 2019 году обыграла сборную Сенегала со счётом 1:0.

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