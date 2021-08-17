Результаты жеребьёвки Кубка африканских наций — 2021

Сегодня, 17 августа, прошла жеребьёвка Кубка африканских наций 2021 года.

Группа А : Камерун, Буркина-Фасо, Эфиопия, Кабо-Верде.

: Камерун, Буркина-Фасо, Эфиопия, Кабо-Верде. Группа B : Сенегал, Зимбабве, Гвинея, Малави.

: Сенегал, Зимбабве, Гвинея, Малави. Группа C : Марокко, Гана, Коморские острова, Габон.

: Марокко, Гана, Коморские острова, Габон. Группа D : Нигерия, Египет, Судан, Гвинея-Бисау.

: Нигерия, Египет, Судан, Гвинея-Бисау. Группа E : Алжир, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар.

: Алжир, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар. Группа F: Тунис, Мали, Мавритания, Гамбия.

В плей-офф Кубка пройдут команды, занявшие в группах первое и второе места, плюс четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Кубок африканских наций пройдёт с января по февраль 2022 года. Изначально турнир был перенесён с июля 2021 года из-за летнего сезона дождей в Камеруне.



Действующим победителем Кубка африканских наций является национальная команда Алжира, которая в финале турнира в 2019 году обыграла сборную Сенегала со счётом 1:0.