Результаты жеребьёвки Кубка африканских наций — 2021
Поделиться
Сегодня, 17 августа, прошла жеребьёвка Кубка африканских наций 2021 года.
- Группа А: Камерун, Буркина-Фасо, Эфиопия, Кабо-Верде.
- Группа B: Сенегал, Зимбабве, Гвинея, Малави.
- Группа C: Марокко, Гана, Коморские острова, Габон.
- Группа D: Нигерия, Египет, Судан, Гвинея-Бисау.
- Группа E: Алжир, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар.
- Группа F: Тунис, Мали, Мавритания, Гамбия.
В плей-офф Кубка пройдут команды, занявшие в группах первое и второе места, плюс четыре лучшие команды, занявшие третьи места.
Кубок африканских наций пройдёт с января по февраль 2022 года. Изначально турнир был перенесён с июля 2021 года из-за летнего сезона дождей в Камеруне.
Действующим победителем Кубка африканских наций является национальная команда Алжира, которая в финале турнира в 2019 году обыграла сборную Сенегала со счётом 1:0.
Комментарии
- 17 августа 2021
-
23:26
-
23:04
-
22:58
-
22:20
-
22:08
-
22:00
-
21:58
-
21:47
-
21:22
-
21:15
-
21:03
-
20:51
-
20:45
-
20:30
-
20:29
-
19:57
-
19:54
-
19:47
-
19:30
-
19:13
-
19:11
-
18:46
-
18:34
-
18:23
-
18:12
-
17:49
-
17:47
-
17:21
-
17:16
-
17:08
-
16:54
-
16:50
-
16:42
-
16:39
-
16:30
Партнерский контент