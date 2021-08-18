Гедеш близок к переходу в «Вулверхэмптон». Хавбеком «Валенсии» интересовался «Зенит»

Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш близок к переходу в «Вулверхэмптон», сообщает Goal.
Английский клуб уже договорился с Гедешем. «Волки» собираются направить «Валенсии» предложение на сумму € 25-30 млн. «Валенсия» не хочет терять Гедеша, но должна найти способ сбалансировать финансовое положение, а отношения владельца испанского клуба Питера Лима с агентом игрока Хорхе Мендесом могут облегчить переход в «Вулверхэмптон».
Сообщалось, что Гедеш не заинтересован в переезде в Россию. В услугах 24-летнего португальца заинтересован «Зенит». СМИ утверждали, что сине-бело-голубые предложили Гедешу трёхлетний контракт с годовой зарплатой € 2,2 млн.
В прошедшем сезоне Гонсалу Гедеш принял участие в 34 встречах за «Валенсию» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами. Он стал игроком испанского клуба летом 2018 года, перейдя из «Пари Сен-Жермен» за € 40 млн.
В начале лета сообщалось, что Гедеш может быть куплен «Фиорентиной». Также им интересовались «Севилья» и «Вильярреал».
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