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Нагельсман — о завоевании Суперкубка Германии: трофей принадлежит другим людям, не мне

Нагельсман — о завоевании Суперкубка Германии: трофей принадлежит другим людям, не мне
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу в матче за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией» (3:1).

«У нас не так много времени, чтобы праздновать. Этот титул — награда за прошлый сезон, потому что Ханси Флик выиграл чемпионат с этой командой. Я счастлив, но трофей принадлежит другим людям, а не мне. Мы отлично работали в защите и были очень агрессивны. К сожалению, сразу выйти вперёд не удалось, но абсолютно заслужили победу», — приводит слова Нагельсмана Bayern&Germany.

Напомним, «Бавария» в минувшем сезоне завоевала чемпионский титул в Германии. Но по окончании сезона команду покинул главный тренер Ханс-Дитер Флик. Его в итоге сменил Юлиан Нагельсман, который подписал с клубом контракт, рассчитанный на пять лет. Ранее Нагельсман возглавлял «РБ Лейпциг», а до этого тренировал «Хоффенхайм».

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