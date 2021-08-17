Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсман завоевал первый трофей в тренерской карьере

В матче за Суперкубок Германии дортмундская «Боруссия» принимала «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Таким образом, «Бавария» завоевала первый трофей под руководством главного тренера Юлиана Нагельсмана. Мюнхенский клуб является лидером по количеству завоёванных трофеев — на счету «Баварии» девять завоёванных Суперкубков Германии.

Напомним, «Бавария» в минувшем сезоне завоевала чемпионский титул в Германии. Но по окончании сезона команду покинул главный тренер Ханс-Дитер Флик. Его в итоге сменил Юлиан Нагельсман, который подписал с клубом контракт, рассчитанный на пять лет. Ранее Нагельсман возглавлял «РБ Лейпциг», а до этого тренировал «Хоффенхайм».