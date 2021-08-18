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В Нидерландах назвали причину конфликта Вильены с «Краснодаром»

В Нидерландах назвали причину конфликта Вильены с «Краснодаром»
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Нидерландское издание Voetbal International назвало причину конфликта полузащитника Тонни де Вильены с «Краснодаром».

По данным источника, Вильена хотел покинуть «Краснодар» в летнее трансферное окно, однако клуб его не отпустил. При этом сообщается, что у Вильены была договоренность с «Краснодаром» о возможности покинуть клуб спустя два года после перехода, если будут предложения. Интерес к футболисту проявляли «Ренн» и «Реал Бетис», но «Краснодар» не захотел продавать хавбека.

Нидерландец перешёл в команду из «Фейеноорда» в 2019 году за € 9 млн. В прошлом сезоне чемпионата России Вильена принял участие в 24 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. В нынешнем сезоне РПЛ на его счету 2 гола в 3 матчах.

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