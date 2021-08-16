Агент футболиста «Краснодара» Вильены отреагировал на информацию о ссоре игрока с Ильиным

Бруно Корвальо Сантос, агент полузащитника «Краснодара» Тонни де Вильены, прокомментировал информацию о конфликте нидерландца с форвардом Владимиром Ильиным.

«Хотел бы опровергнуть информацию о конфликте нашего клиента с товарищем по «Краснодару». Вильена был исключён из команды не из-за ссоры с Ильиным. Он уважает всех одноклубников и из-за таких новостей очень переживает. Каждый в клубе знает истинную причину, по которой Вильена сейчас дома, а не в команде. И эту ситуацию мы хотим решить как можно быстрее, но хотим сделать это непублично», — сказал Сантос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Вильена перешёл в «Краснодар» из «Фейеноорда» в 2019 году за € 9 млн. Интерес к де Вильене активно проявлял французский «Ренн», который ещё весной инициировал старт переговорного процесса с «Краснодаром». В услугах 26-летнего нидерландца также были заинтересованы «Аталанта» и миланский «Интер».