Алехандро Гомес назвал Месси человеком с большой буквы
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Полузащитник футбольного клуба «Севилья» Алехандро Гомес высказался о Лионеле Месси.
«Месси – самый простой и гениальный среди нас. Могу заверить, что он абсолютно обычный парень, такой же, как мы все. Безусловно, он лидер, человек с большой буквы. Он подаёт пример молодым. Его всегда хотят сравнивать с Марадоной, хотят, чтобы он кричал и хвастался, но Лео не такой. Лео никогда не вынесет это на публику, он не станет пускать пыль в глаза. Сейчас он в замечательном возрасте полной зрелости. Возможно, из-за осознания того, что это его последние годы в игре, Лео стал более открытым, больше общается со всеми. Эта зрелость доставляет удовольствие молодым, да и всем нам», – приводит слова аргентинца La Nacion.
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