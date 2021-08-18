Гомес обвинил 63-летнего главного тренера «Аталанты» Гасперини в попытке нападения на него

33-летний аргентинский атакующий полузащитник испанской «Севильи» Алехандро Гомес рассказал о причинах своего ухода из итальянской «Аталанты» и конфликте с 63-летним наставником Джан Пьеро Гасперини.
«Да, я ослушался его тактической установки в матче группового этапа Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлланном». Тогда до конца первого тайма оставалось около 10 минут, и он попросил меня сыграть справа, но я очень хорошо проявлял себя именно слева. Поэтому я отказал ему. Совершив это во время матча, с кучей камер… Совершенно нормально, что он разозлился. Я уже понимал, что в перерыве он заменит меня.
Но в перерыве в раздевалке он перешёл все допустимые границы и попытался физически напасть на меня. Когда есть физическая агрессия, это уже недопустимо. Поэтому я попросил о встрече с президентом клуба и сказал ему, что у меня нет проблем с продолжением карьеры в клубе, признав, что я был неправ: как капитан я повёл себя плохо и показал неправильный пример команде. Но, что касательно инцидента с Гасперини, я заявил, что мне нужны извинения от тренера. На следующий день было собрание всей команды. Я извинился перед тренером и товарищами по команде за случившееся. Но никаких извинений от тренера я не получил.
Через несколько дней я сообщил президенту, что не хочу работать в «Аталанте» с Гасперини. Он сказал мне, что не собирается отпускать меня. Началось какое-то перетягивание каната, и в итоге я тренировался только с резервом.
Это было некрасиво с их стороны, потому что через семь лет они оставили меня у обочины после всего того, что я дал клубу. У президента просто не хватило смелости попросить тренера извиниться передо мной. Это положило конец всему», — цитирует Гомеса Goal.
Во второй половине сезона Гомес принял участие в 24 встречах за «Севилью» во всех турнирах, в которых отметился трёмя забитыми мячами и одной результативной передачей.
- 18 августа 2021
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