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Нападающий «Спартака» Александр Руденко перейдёт на правах аренды в «Оренбург»

Нападающий «Спартака» Александр Руденко перейдёт на правах аренды в «Оренбург»
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Футбольный клуб «Оренбург» достиг договоренности по аренде нападающего «Спартака» Александра Руденко. Об этом сообщает «Матч ТВ». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

У 22-летнего форварда, проведшего минувший сезон в аренде в футбольном клубе «Сочи», также был вариант с продолжением карьеры в датском чемпионате.

Нынешний сезон Александр начинал в «Спартаке-2». Он провёл в составе второй команды красно-белых три матча, после чего травмировался. В данный момент футболист лечится — на восстановление потребуется некоторое время.

В то же время «Оренбург» надолго потерял защитника Владимира Полуяхтова, вернувшегося из «Крыльев Советов». В игре с «Факелом» он получил травму ахилла.

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