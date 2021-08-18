Нападающий «Спартака» Александр Руденко перейдёт на правах аренды в «Оренбург»

Футбольный клуб «Оренбург» достиг договоренности по аренде нападающего «Спартака» Александра Руденко. Об этом сообщает «Матч ТВ». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



У 22-летнего форварда, проведшего минувший сезон в аренде в футбольном клубе «Сочи», также был вариант с продолжением карьеры в датском чемпионате.

Нынешний сезон Александр начинал в «Спартаке-2». Он провёл в составе второй команды красно-белых три матча, после чего травмировался. В данный момент футболист лечится — на восстановление потребуется некоторое время.



В то же время «Оренбург» надолго потерял защитника Владимира Полуяхтова, вернувшегося из «Крыльев Советов». В игре с «Факелом» он получил травму ахилла.