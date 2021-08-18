Андрей Шевченко пожелал сборной Украины побед с новым тренерским штабом

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил экс-подопечных, а также пожелал удачи новому тренерскому штабу национальной команды.
«Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины. С этими игроками мы прошли яркий и успешный путь, который привёл нас в восьмёрку лучших команд Европы! Это были незабываемые пять лет моей жизни. Нас объединяла цель, и мы вместе шли к ней. Спасибо вам за поддержку! Я всегда и везде буду болеть за вас. Желаю вам побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины», — написал Шевченко на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Шевченко стал Александр Петраков. В сентябре сборная Украины проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.
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