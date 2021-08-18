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Рио Фердинанд: в 2014 году всерьёз думал перейти в «Арсенал», но Венгер отказал мне

Рио Фердинанд: в 2014 году всерьёз думал перейти в «Арсенал», но Венгер отказал мне
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Арсенал» в 2014 году.

«Это безумие, но всерьёз думал присоединиться к «Арсеналу». В конце карьеры, когда я уходил из «Манчестер Юнайтед», встретился в отеле с Арсеном Венгером. Я сказал: «Арсен, послушай, я ухожу из «МЮ», и, если ты хочешь, я готов играть в «Арсенале», помогать в раздевалке. Думаю, тебе пригодится моя помощь. Я, конечно, буду играть, но более важно то, что я готов настраивать команду, сохранять нужную атмосферу». Он отказался принять моё предложение и был прав, потому что мой последний год в карьере, который я провёл в «Куинз Парк Рейнджерс», был далеко не лучшим. Однако в раздевалке я мог помочь», — сказал Фердинанд в видео на своём YouTube-канале.

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