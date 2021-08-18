Фанат «Челси» на открытой тренировке потребовал убрать Вернера из команды

Болельщик «Челси» во время открытой тренировки синих потребовал убрать нападающего Тимо Вернера из команды.

Во время тренировки фанатам предложили сделать прогноз на матч с «Арсеналом». Один из болельщиков взял микрофон и сказал: «Сделайте всё правильно — уберите Вернера из клуба». Некоторые фанаты «Челси» в ответ стали громко возмущаться этим заявлением. Главный тренер «Челси» Томас Тухель после выступления фаната засмеялся, сам Вернер улыбнулся.

Сообщалось, что лондонцы готовы избавиться от Вернера. Кандидатуру Вернера предлагали нескольким европейским топ-клубам.



Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили за него «РБ Лейпциг» € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов, отдал 15 результативных передач.



Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович выделил на покупку Холанда € 175 млн. Если сделка состоится, переход 20-летнего норвежца станет вторым самым дорогим трансфером в истории.