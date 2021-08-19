Полузащитник «Ньюкасла»: я каждый день получаю мерзкие сообщения

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Джо Уиллок признался, что постоянно сталкивается с оскорблениями на расовой почве.
«Я каждый день получаю такие сообщения. Мерзкие сообщения, в которых говорится о цвете моей кожи и других вещах. Я ничего не могу поделать, остаётся лишь игнорировать их. Не думаю, что «Инстаграм», «Фейсбук» и «Твиттер» делают достаточно для борьбы с подобными вещами.
В такой ситуации ты можешь лишь не обращать внимание и не забивать себе голову. Такие сообщения мне приходят даже на телефон, это очень неприятно. Даже говорить об этом больно. Но я не хочу уходить из соцсетей, чтобы не терять связи с прекрасными болельщиками, которые каждый день поддерживают меня», — цитирует Уиллока BBC.
В первом туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» проиграл «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 2:4.
Видеообзор матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»
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