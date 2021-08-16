Андрей Ярмоленко отреагировал на победу «Вест Хэма» в первом туре АПЛ

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко отреагировал на победу «молотобойцев» в первом туре английской Премьер-лиги. Подопечные Дэвида Мойеса на выезде обыграли «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:2. Украинец вышел на замену на 90-й минуте.

«Молодцы, ребята», — написал Ярмоленко в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Андрея Ярмоленко

В составе «Вест Хэма» голами отметились Аарон Крессуэлл, Мохамед Саид Бенрахма, Томаш Соучек и Майкл Антонио. За «Ньюкасл» отличились Каллум Уилсон и Джейкоб Мёрфи.

Ярмоленко выступает за «Вест Хэм» с 2018 года. Во втором туре АПЛ «Ньюкасл» 21 августа на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Вест Хэм» 23 августа примет «Лестер Сити».

Видеообзор матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»