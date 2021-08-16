Андрей Ярмоленко отреагировал на победу «Вест Хэма» в первом туре АПЛ
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Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко отреагировал на победу «молотобойцев» в первом туре английской Премьер-лиги. Подопечные Дэвида Мойеса на выезде обыграли «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:2. Украинец вышел на замену на 90-й минуте.
«Молодцы, ребята», — написал Ярмоленко в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Андрея Ярмоленко
В составе «Вест Хэма» голами отметились Аарон Крессуэлл, Мохамед Саид Бенрахма, Томаш Соучек и Майкл Антонио. За «Ньюкасл» отличились Каллум Уилсон и Джейкоб Мёрфи.
Ярмоленко выступает за «Вест Хэм» с 2018 года. Во втором туре АПЛ «Ньюкасл» 21 августа на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Вест Хэм» 23 августа примет «Лестер Сити».
Видеообзор матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»
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