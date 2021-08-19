Дортмундская «Боруссия» хочет увеличить сумму отступных в контракте Холанда
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Дортмундская «Боруссия» рассчитывает увеличить сумму отступных, прописанных в контракте нападающего Эрлинга Холанда, сообщает Sport1.
Команда не намерена расставаться с ключевым футболистом в нынешнее трансферное окно, но готова рассмотреть такой вариант следующим летом. По информации источника, «Боруссия» хочет увеличить сумму отступных с € 75 млн до € 90 млн. Это позволит получить максимальную прибыль от продажи форварда.
Эрлинг перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Ранее сообщалось, что в услугах Холанда заинтересован «Челси».
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