Шамиль Газизов прокомментировал аренду Остона Урунова из «Спартака» в «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал аренду Остона Урунова из «Спартака».



«Есть право выкупа Урунова. При определённых условиях мы будем обязаны его выкупить. А есть просто право его выкупить. Ситуация удобная. Переговоры прошли как обычно. Месяц назад у нас ничего не получилось, сейчас все прошло быстрее», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Уфа» и московский «Спартак» договорились об аренде полузащитника Остона Урунова с правом последующего выкупа. Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Спустя половину сезона хавбек вернулся в уфимский клуб на правах аренды. В прошлом сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 16 матчах РПЛ и не отличился результативными действиями. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1,2 млн.

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