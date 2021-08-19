Димитар Бербатов: Кейну и его команде не стоило быть такими наивными

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» Димитар Бербатов оценил положение форварда Гарри Кейна в составе «шпор». Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» отклонил предложение «Манчестер Сити» о покупке Кейна за $ 171 млн.

«Это очень сложная ситуация, но я просто хочу, чтобы он играл. Так он может помочь команде. Если же его не будут ставить на игры, то возникнет проблема.

Я читал сообщения, что Дэниел Леви нарушил обещание, которое дал Кейну. Легко сейчас разбрасываться обвинениями, но правду знают лишь Кейн, его агент и Леви. Если они заключили джентльменское соглашение, которое в итоге было нарушено, то это плохая ситуация, и раздражение Кейна никого не должно удивлять.

Я сам оказывался в такой ситуации и могу сказать, что этого следовало ожидать. Кейну и его команде не стоило быть такими наивными, потому что футбол — это бизнес. Конечно, нам нравятся джентльменские соглашения, рукопожатия и фразы, вроде «даю слово», но иногда в футболе это не работает. Нужно ожидать подобное и готовить резервный план», — цитирует Бербатова Betfair.

В первом туре АПЛ сезона-2021/2022 «Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»