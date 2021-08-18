Президент «Тоттенхэма» перестал отвечать на звонки из «Манчестер Сити»

Президент «Тоттенхэма Хотспур» Дэниел Леви перестал отвечать на звонки от представителей «Манчестер Сити» после того, как отклонил предложение действующего чемпиона о покупке форварда «шпор» Гарри Кейна за $ 171 млн, сообщает Daily Telegraph.
Ранее появилась информация, что «горожане» были готовы заплатить за форварда $ 137 млн, но «Тоттенхэм» отклонил этот запрос. Леви не планирует расставаться с Кейном в нынешнее трансферное окно.
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач.
В первом туре АПЛ сезона-2021/2022 «Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Автором единственного года стал Сон Хын Мин.
Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»
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