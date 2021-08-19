«Бавария» не продаст Левандовского этим летом

Руководство футбольного клуба «Бавария» не намерено этим летом продавать нападающего Роберта Левандовского. Об этом сообщает Goal.com. По информации источника, продажа поляка не будет рассматриваться до конца нынешнего сезона.

Сам Роберт принимает позицию руководства и не будет настаивать на трансфере.

Ранее появилась информация о том, что нападающий Роберт Левандовски хочет получить новый вызов, поэтому рассчитывает покинуть «Баварию» и перейти в другой ведущий европейский клуб до достижения 35-летнего возраста.

В прошлом сезоне поляк принял участие в 40 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 48 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Контракт 32-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.