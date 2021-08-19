Себастьян Тиль: в «Тамбове» мне так ни разу и не заплатили

Полузащитник «Шерифа» Себастьян Тиль рассказал о периоде карьеры, который провёл в «Тамбове».



«Я переехал, потому что там играл Александр Карапетян. Мы пересекались с ним в «Прогрессе». Он сказал мне, что «Тамбов» ищет игроков. По совету Александра я решил попробовать силы в России. Мы много разговаривали с клубом, и в конце концов они взяли меня. Это была хорошая возможность для меня поиграть в большом чемпионате. Мой брат Оливье также рассказывал много хорошего о России. Он играл там за «Уфу».



Я не был счастлив. Ты играешь, а тебе не платят. Это было сложное время. Да, они не заплатили мне ни за один месяц аренды. Знаю, что они доигрывали сезон молодыми игроками и футболистами из низших дивизионов. Думаю, что сейчас команда развалилась. Это был не лучший период, но тем не менее это новый опыт в другой стране, лиге. Не всё так плохо, но с деньгами была проблема. Ты не можешь играть в футбол без денег. Это невозможно», — цитирует Тиля Sport24.