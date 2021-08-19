Промес возобновил тренировки после травмы, из-за которой пропустил матчи с «Бенфикой»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес вернулся к тренировочному процессу после травмы. Сейчас футболист занимается по индивидуальной программе.

«С возвращением, Антоха! Квинси Промес приступил к индивидуальным тренировкам и вовсю работает, чтобы поскорее помогать команде в матчах», — написала пресс-служба «Спартака» в «Инстаграме», прикрепив фото игрока.

Напомним, из-за повреждения Промес пропустил оба квалификационных матча Лиги чемпионов, в которых «Спартак» встречался с «Бенфикой». Без Квинси московская команда дважды уступила лиссабонским «орлам» со счётом 0:2.

Возвращение Промеса в «Спартак» состоялось 25 февраля. Стороны заключили соглашение сроком на 3,5 года, а сумма трансфера, по версии Transfermarkt, составила € 8,5 млн. В сезоне-2020/2021 Квинси Промес провёл за московский «Спартак» четыре матча, забил два гола и отдал две результативные передачи.