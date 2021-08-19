Промес возобновил тренировки после травмы, из-за которой пропустил матчи с «Бенфикой»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес вернулся к тренировочному процессу после травмы. Сейчас футболист занимается по индивидуальной программе.
«С возвращением, Антоха! Квинси Промес приступил к индивидуальным тренировкам и вовсю работает, чтобы поскорее помогать команде в матчах», — написала пресс-служба «Спартака» в «Инстаграме», прикрепив фото игрока.
Напомним, из-за повреждения Промес пропустил оба квалификационных матча Лиги чемпионов, в которых «Спартак» встречался с «Бенфикой». Без Квинси московская команда дважды уступила лиссабонским «орлам» со счётом 0:2.
Возвращение Промеса в «Спартак» состоялось 25 февраля. Стороны заключили соглашение сроком на 3,5 года, а сумма трансфера, по версии Transfermarkt, составила € 8,5 млн. В сезоне-2020/2021 Квинси Промес провёл за московский «Спартак» четыре матча, забил два гола и отдал две результативные передачи.
- 19 августа 2021
-
17:52
-
17:40
-
17:37
-
17:16
-
16:52
-
16:36
-
16:27
-
16:16
-
15:56
-
15:50
-
15:32
-
15:21
-
15:17
-
15:16
-
15:01
-
14:54
-
14:49
-
14:41
-
14:08
-
14:03
-
13:55
-
13:39
-
13:19
-
13:18
-
13:18
-
12:47
-
12:44
-
12:40
-
12:39
-
12:37
-
12:23
-
12:23
-
12:20
-
12:13
-
12:04