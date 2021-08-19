Педро — первый за 40 лет игрок, совершивший переход между «Ромой» и «Лацио»

Испанский полузащитник Педро Родригес, подписавший контракт с «Лацио», совершил исторический переход. Он стал первым с 1981 года футболистом, который перебрался из «Ромы» в «Лацио» или наоборот. Последним футболистом, проделавшим путь из одного римского клуба в другой, был Карло Перроне. В 1981 году он перешёл из «Лацио» в «Рому», а затем вернулся в прежний клуб уже через год.
При этом многие футболисты успели поиграть за оба римских клуба. Например, опыт выступления за «Рому» и «Лацио» есть у Александара Коларова, Синиши Михайловича и Анжело Перуцци. Но все они делали дополнительную остановку перед переходом в стан заклятого соперника.
34-летний Педро подписал контракт с «Ромой» на три года прошлым летом. Он перешёл в римский клуб на правах свободного агента из «Челси». Но Жозе Моуринью, возглавивший «Рому», не захотел сохранять футболиста.
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