Футболист «Фенербахче» не смог найти эмблему на форме, чтобы поцеловать её после гола

Комичный эпизод произошёл в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы «Фенербахче» (Турция) — «ХИК» (Финляндия). Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев, единственный мяч на 65-й минуте забил Мухаммед Гюмюшкая.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Bleacher Report.
После взятия ворот соперника турецкий футболист хотел было поцеловать эмблему на форме, но не нашёл её. На новых формах компании Puma большими буквами указывается название команды и спонсор.
Ответный матч команды проведут через неделю в Финляндии. С нынешнего сезона правило гостевого гола в еврокубках не действует. Отметим, что в нынешнем сезоне проводится третий еврокубковый турнир — Лига конференций. Оба российских клуба, участвовавших в турнире, не преодолели квалификацию. «Рубин» и «Сочи» уступили в 3-м раунде квалификации.
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